Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında, nereli? Cenk Ergün hayatı ve biyografisi nedir?

Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, sosyal medyada gündem oldu. Cenk Ergün'ün Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olduğu açıklandı. Peki, Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında, nereli? Cenk Ergün mesleği nedir? Cenk Ergün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENK ERGÜN KİMDİR?

1974 yılında doğdu. İlkokulu Bursa'da okudu.

1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı.

2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.

Ergün, şu anda futbol direktörü olarak görev yapmaktadır.

Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

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