Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında, nereli? Cenk Ergün biyografisi nedir?

Galatasaray'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, lisenin "Pilav Günü"ne katıldı. Genel kurulun bu görevi vermesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Özbek, "Bundan sonra borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz" diye konuştu. Galatasaray'da görevin alınmasının ardından ilk işin, iki adayın da "futbol aklı" olarak düşündüğü Cenk Ergün'ün göreve getirilmesi olacak. Hayatı merak edilen Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında, nereli? Cenk Ergün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENK ERGÜN KİMDİR?

Cenk Ergün, 1974 yılında doğdu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı. 2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.

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