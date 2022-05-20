Cenk Eren kimdir, gerçek adı ne? 21 Mayıs Afara program konuğu Cenk Eren kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? - Haberler

20-21 Mayıs Afara programı konuklarından olan Cenk Eren'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Cenk Eren kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Cenk Eren kimdir, kaç yaşında, evli mi, şarkıları ve albümleri nelerdir? Cenk Eren gerçek ismi nedir? Cenk Eren'in hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

CENK EREN KİMDİR?

Yüksel Venedik ya da sahne adıyla Cenk Eren (d. 3 Şubat 1966, Ankara) Türk şarkıcıdır.

Cenk Eren 20-21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

İlk yılları

Cenk Eren, 1966 yılında 'Yüksel Venedik' ismiyle Ankara'da doğdu. Çok küçük yaşlarda dansa ilgi duymuş ve bu yüzden liseden sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir sene dansçılık yapmıştır. Sahne hayatı için o yıllarda daha akılda kalıcı bir isim olması için Murathan Mungan kendisine 'Cenk Eren' ismini koymuştur. Müzik hayatına Ankara'da başlamış ve gece kulüplerinde sahne almaya başlamıştır. 1985 yılında Ankara Radyosu'nda Çok Sesli Gençlik Korosu'na dahil olmuş, burada korist olarak çalışmaya başlamıştır. Sahne çalışmalarına ağır vermek isteyerek, buradan istifa etmiştir. 1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de askerlik görevine İstihkam Okulu'nda başlamış, görevini Alanya'da bitirmiştir. Alanya'da üç sene yaşadıktan sonra 1993 senesinde İstanbul'a taşındı ve albüm çalışmalarına başladı.

Kariyeri

1995 yılında ilk albümü 'Ve Cenk Eren' çıktı. Bu albümle İstanbul'da pek çok gece kulübünde sahne almaya başlamıştır. 2000 yılında Star TV'de 'Yıldız Savaşları' isminde bir TV programı sunmuştur. 2003 yılında Marşandiz Müzik'ten 'Kader Çıkmazı' isimli üçüncü solo albümünü çıkardı. 2004 yılında Show TV'de Nükhet Duru ile 'Muhteşem İkili' isimli bir albüm yapmıştır. 2006'da dördüncü solo albümü olan ''Kiraz Mevsimi'' albümünü çıkardı ve bu şarkıda üç Sezen Aksu şarkısını yorumladı. Albümün vokal koçluğunu Levent Yüksel yapmıştır. 2012 yılında müziğe geri dönerek ''Kasetimi Al'' isimli bir single çıkardı. Single toplam 5 şarkıdan oluşmuştur. 2013 yılında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla göz altına alındı. Kendisine uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açılmıştır. 5 yıl süren mahkeme sonunda İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması 16 Mayıs 2018'de 6 yıl hapis cezası verildi. Ele geçirilen maddelerin kokain olduğunu öne süren mahkemede cezada artırım uygulanmış cezası 7 sene 6 aya çıkarılmıştır. Ancak daha sonra Cemal Hünal ve Cenk Eren serbest bırakılmıştır. 2014 yılında 'Az Zehir Az Da Bal' isimli bir single çıkarmıştır. Aynı yıl, Cenk Eren'in dönemin iktidar partisi Ak Parti'ye yakın olduğu iddia edilmiş ancak Eren yaptığı bir röpörtajda AKP'li olmadığını, CHP'li de olmadığını, her partinin iyisini ya da kötüsünü söylemekten çekinmediğini dile getirmiştir. 2016 yılında 'Repertuvar - Ferdi Özbeğen Şarkıları' adında bir albüm yayınlanmıştır. Albüm 8 Aralık 2016'de yayınlanmıştır. Albümün ilk klibi 'O Günler' isimli şarkıya çekilmiştir. Albümün ikinci klibi ise hayran sonuçlarıyla birlikte 'Bir Şarkımız Vardı' isimli parçaya çekilmiştir. İki yıl ara verdikten sonra 'Göçtük Sevdadan' isimli bir single çıkarmıştır. 2019 yılında 'Repertuvar' proje albüm serisine ''Selda Bağcan Şarkıları'' isimli albümüyle devam etmiştir.

Diskografi

Albümleri

1995 - Ve Cenk Eren

2000 - Gözlerin

2003 - Kader Çıkmazı

2004 - Muhteşem İkili (Nükhet Duru ile birlikte)

2006 - Kiraz Mevsimi

2009 - Dönüm Noktam

2015 - Repertuvar: Tanju Okan Şarkıları

2016 - Repertuvar: Ferdi Özbeğen Şarkıları

2019 - Repertuvar: Selda Bağcan Şarkıları

2021 - Repertuvar: Barış Manço Şarkıları

Single & EP

2012 - Kasetimi Al

2014 - Az Zehir Az da Bal

2018 - Göçtük Sevdadan

2019 - Hay Aksi

2022 - Kadife Örtü

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