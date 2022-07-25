Cenk Eren kimdir? Cenk Eren hayatı ve biyografisi! Cenk Eren kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cenk Eren merak konusu oldu. İşte Cenk Eren hakkında merak edilen Cenk Eren kimdir, Cenk Eren hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CENK EREN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Şubat 1966

(56 yaşında)

Ankara

Cenk Eren, 1966 yılında 'Yüksel Venedik' ismiyle Ankara'da doğdu. Çok küçük yaşlarda dansa ilgi duymuş ve bu yüzden liseden sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir sene dansçılık yapmıştır. Sahne hayatı için o yıllarda daha akılda kalıcı bir isim olması için Murathan Mungan kendisine 'Cenk Eren' ismini koymuştur.

Müzik hayatına Ankara'da başlamış ve gece kulüplerinde sahne almaya başlamıştır. 1985 yılında Ankara Radyosu'nda Çok Sesli Gençlik Korosu'na dahil olmuş, burada korist olarak çalışmaya başlamıştır. Sahne çalışmalarına ağır vermek isteyerek, buradan istifa etmiştir.

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de askerlik görevine İstihkam Okulu'nda başlamış, görevini Alanya'da bitirmiştir. Alanya'da üç sene yaşadıktan sonra 1993 senesinde İstanbul'a taşındı ve albüm çalışmalarına başladı.