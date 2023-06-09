Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cenk Çelik hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cenk Çelik'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik kaç yaşında, nereli? Cenk Çelik hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cenk Çelik hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cenk Çelik'in hayatını araştırıyor. Peki, Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik kaç yaşında, nereli? Cenk Çelik hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CENK ÇELİK KİMDİR?

18 Şubat 1972 yılında doğan Cenk Çelik, sosyal medyada Suç örgütü lideri Sedat Peker ve yakınlarını tehdit ettiği videolar ile tanınıyordu. Aslen Siirtli olan Cenk Çelik, İstanbul'da ikametgâh ediyor.

2020'de düzenlenen "Hijyen Operasyonu" kapsamında, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve kardeşi Zafer Çelik'in de içerisinde bulunduğu 10 şüpheli ile birlikte gözaltına alınan Cenk Çelik, Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.