Cenk Alper kimdir? Cenk Alper kaç yaşında, nereli? Cenk Alper hayatı ve biyografisi! - Haberler

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CENK ALPER KİMDİR?

Cenk Alper, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği yüksek lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yapmıştır.

Sabancı Topluluğu'na 1996 yılında, Beksa'da katılan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert bünyesinde, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak dönmüş, Ar-Ge ve inovasyon yapılanmasını tamamlamıştır. Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevinin ardından, 2013-2017 yılları arasında CEO olarak Kordsa'nın transformasyon ve ikincil halka arzına liderlik etmiştir. 2017 yılından itibaren Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Cenk Alper, 2019 Ağustos itibarıyla Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

TÜSİAD, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (ICGN), CNBC ÇSY Konseyi (CNBC ESG Council) ve WSJ CEO Council Üyesi'dir.

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