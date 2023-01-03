Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cengizhan Şimşek hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cengizhan Şimşek'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cengizhan Şimşek kimdir? Cengizhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Cengizhan Şimşek hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cengizhan Şimşek hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cengizhan Şimşek'in hayatını araştırıyor. Peki, Cengizhan Şimşek kimdir? Cengizhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Cengizhan Şimşek hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cengizhan Şimşek (d. 24 Ocak 1996), Türk başpehlivandır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusudur. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanmıştır. 1995 yılında Antalya'nın Serik ilçesinin Gebiz köyünde doğdu. 2015 yılında Küçük Orta Küçük Boy'da Kırkpınar 3.sü olarak Küçük Orta Büyük boya yükseldi. 2016 yılında Küçük Orta Büyük boy'da Kırkpınar 1.si olarak Büyük Orta Boya yükseldi. 2018 yılında Büyük Orta boy'da Kumluca Güreşleri 1.si olarak Başaltı boya yükseldi. 2018 yılında 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyda 3. olarak başpehlivan boyuna yükseldi. Başa yükseldikten sonra 2018'de Derince Yağlı Güreşlerinde üçüncü olarak ilk kez kürsüye çıktı. Bu aynı zamanda 2018 yılındaki tek kürsüsü oldu. 2019 yılında 2 kez ikincilik 4 kez üçüncülük kazanmasına rağmen birinci olamadı.

2020 yılında Covid-19 nedeniyle güreşler yapılmadı. 2021 senesinde yapılan 32 güreşin 17sine katılan Cengizhan, çıktığı 52 müsabakada 35 galibiyet 17 yenilgi alarak 1 kez ikincilik kürsüsüne 4 kez de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Başpehlivanlıkta ilk birinciliğini 2022 yılında 9. Manavgat Yağlı Güreşlerini kazanarak elde etti. 2022 yılında yapılan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş'ı yenerek ilk kez Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanmıştır. Finale gelene kadar Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenmiştir. 2022 yılında Kırkpınar'ın ardından sırasıyla Yapraklı Yağlı Güreşleri, Kavaklı Koca Yusuf Yağlı Güreşleri, Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri, Esentepe Yağlı Güreşleri ve Çardak Yağlı Güreşlerini kazandı.