Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi Cengizhan Başaran kimdir? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen isimlerden birisi olan Cengizhan Başaran kaç yaşında, nereli? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Cengizhan Başaran kimdir? Cengizhan Başaran kaç yaşında, nereli?

Cengizhan Başaran kimdir? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Cengizhan Başaran hakkında birçok detay merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında Cengizhan Başaran kimdir? Ve Cengizhan Başaran kaç yaşında, nereli? Gibi sorular yer alıyor. Peki, Cengizhan Başaran kimdir? Cengizhan Başaran kaç yaşında, nereli?

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Huber Köşkü Daire Başkanı Başaran, Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmış ve daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı. Başaran, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuş, listeye giremeyince tekrar asil görevi olan Batman'a geri dönmüştü. Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrıldı.