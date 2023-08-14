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Cengiz Ünder sakatlandı mı, kafasına ne oldu?

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Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı. Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder sakatlandı mı, kafasına ne oldu? sorusu gündeme taşındı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, 'Hoş bulduk' dediFenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, "Hoş bulduk" dedi

Cengiz Ünder sakatlandı mı? Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı. Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder sakatlandı mı, kafasına ne oldu? sorusu gündeme taşındı. Detaylar...

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, ilk antrenmanında talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasında bir kanama meydana gelen milli futbolcu fotoğrafını, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERİ

Cengiz Ünder, 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Cengiz Ünder sakatlandı mı, kafasına ne oldu?

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