Cengiz Ünder maçta var mı, yok mu, neden yok? Cengiz Ünder Fenerbahçe maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Cengiz maçta neden yok, yedeklerde mi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder bugünkü Süper Lig maçında maçta oynayacak mı oynamayacak mı merak edildi. Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk 11'i açıklanmıştı. Maçın ilk 11 kadrosunda Cengiz Ünder yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Cengiz Ünder Fenerbahçe maçında var mı, yok mu, neden yok? Cengiz Ünder maçta oynayacak mı, kadroda var mı? Cengiz Ünder maçta neden yok, yedeklerde mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Cengiz Ünder bugünkü FB maçında oynayacak mı, kadroda var mı yok mu merak edildi. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe maçında var mı, yok mu, neden yok? Cengiz Ünder maçta oynayacak mı, kadroda var mı? Cengiz Ünder maçta neden yok, yedeklerde mi, sakat mı? İşte ayrıntılar...

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE MAÇINDA KADRODA VAR MI, YOK MU, MAÇTA NEDEN YOK?

Bugünkü Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Cengiz Ünder maçta forma giymeyecek. Cengiz Ünder henüz yeni transfer olduğu için önümüzdeki haftalarda kadroda olması bekleniyor. Fred ve Cengiz Ünder bugünkü maçta olmayacaklar.

İLK 11'LER ŞÖYLE

Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder (d. 14 Temmuz 1997, Balıkesir), kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe forması giymektedir.

Milli takım kariyeri:

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti. 2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.