Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Cengiz Ünder evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Cengiz Ünder hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Cengiz Ünder evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR

Doğum Tarihi: 14 Temmuz 1997 (24 yaşında)

Doğum Yeri: Sındırgı, Balıkesir

Mevki: Kanat

Bonservis Değeri: 18.00 mil. Euro

Kulübü: Leicester City (Roma'dan kiralık)

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Sındırgı, Balıkesir'de doğan kanat mevkisinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Roma'dan kiralık olarak Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Bucaspor

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.

Altınordu

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.

Medipol Başakşehir

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

Roma

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı.

Leicester City (kiralık)

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.[42]

Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı. Oyuna 55. dakikada Daniel Amartey'in yerine girdi. Leicester City, maçı kendi evinde 3-0 kaybetti.

Millî takım kariyeri

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti. 2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.

Haberler.com - Gündem