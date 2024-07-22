Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?

Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder nereli ve kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi pozisyonda oynuyor? Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı? Cengiz Ünder evli mi, çocuğu var mı? Cengiz Ünder hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder 1997 doğumlu Türk futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alıyor. 173 cm boyunda ve 66 kilo olan futbolcu, sol ayağını kullanıyor.

Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı.