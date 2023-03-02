Cengiz Ünder,kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Son dönemde adından sık sık bahsettiren Cengiz Ünder'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder biyografisi! Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti. 2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.