Türk millî futbolcu Cengiz Ünder transfer döneminde gündem oldu ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor? Cengiz Ünder hangi ligde?

Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor? Cengiz Ünder hangi ligde soruları son günlerde transfer gündeminde en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor? Cengiz Ünder hangi ligde?

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1997 (26 yıl yaşında), Sındırgı, Türkiye

Şu andaki takımları: Olympique Marsilya (#17 / Orta Saha),

Türkiye Millî Futbol Takımı (#7 / Orta Saha

ROMA

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı

2018- 19 sezonu

Cengiz; bu sezonda lig, kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere 33 maça çıkıp 6 gol 10 asist yaptı ve 1 sarı kart gördü.

2019-20 sezonu

Cengiz; bu sezonda ise lig, kupa, UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere 22 maça çıkıp 3 gol atıp 3 sarı kart gördü.

Leicester City (kiralık)

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.

Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı. Oyuna 55. dakikada Daniel Amartey'in yerine girdi. Leicester City, maçı kendi evinde 3-0 kaybetti.

Olympique de Marseille (kiralık)

4 Temmuz 2021'de Olympique de Marseille'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. 1 Temmuz 2022 tarihinde Marsilya, Cengiz'in satın alma opsiyonu'nu (8.40 mil. €) kullanarak kadrosuna kattı.