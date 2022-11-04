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Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Cengiz Ünder hangi takımda?

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Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Cengiz Ünder hangi takımda?

Marsilya'da forma giyen yetenekli futbolcu Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transfer olacağı hakkında çıkan haberlerin ardından Galatasaray taraftarı heyecanlandı. Taraftarlar arama motorlarında Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu arattı. Peki, Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Cengiz Ünder hangi takımda?

İmza an meselesi! Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyorİmza an meselesi! Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyor

Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? sorusu merak ediliyor. Transfer döneminde dikkatleri üzerine toplayan Galatasaray şimdilerde ise Marsilya'nın oyuncusu Cengiz Ünder'in peşinde. Marsilya'da forma giyen yetenekli futbolcu Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transfer olacağı hakkında çıkan haberlerin ardından Galatasaray taraftarı Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu arattı. Peki, Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Cengiz Ünder hangi takımda? İşte merak edilenler...

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in Marsilya'da mutsuz olduğu yönünde ve Galatasaray takımına "evet" dediği yönde iddialar var. Henüz herhangi net bir bilgi bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Cengiz Ünder Galatasaray Marsilya Gündem Haberler

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