Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi mi? Fenerbahçe Cengiz Ünder'i transfer etti, Cengiz Ünder geldi mi?

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Peki Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Cengiz Ünder'i transfer etti, Cengiz Ünder geldi mi? İşte Cengiz Ünder Fenerbahçe transferi son durum!

Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi mi? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Peki Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Cengiz Ünder'i transfer etti, Cengiz Ünder geldi mi? İşte Cengiz Ünder Fenerbahçe transferi son durum haberimizde...

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atacağı konuşuluyor.

CENGİZ İÇİN ATAĞA GEÇTİLER

Wilfried Zaha transferini bitiremeyen ve kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder için atağa geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

Sabuncuoğlu son paylaşımında "Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Kulüpler arası pazarlıklar sürüyor." ifadelerini kullandı.