Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmadığı merak konusu. Ünder'ın Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi mi? Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar...

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan haberler sonrasında Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Cengiz Ünder transferi araştırılmaktadır. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldi mi? Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giymektedir. Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti. 2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.