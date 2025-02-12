Cengiz Ünder kiminle evleniyor? Bilge Yenigül kimdir?

Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya fenomeni sevgilisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İki yıldır birlikte olan çift, bir süre önce birlikteliklerini sosyal medyada duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'in anne ve babası İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi. Cengiz Ünderkiminleevleniyor?

CENGİZ ÜNDER KİMLE EVLENİYOR?

Cengiz Sosyal medyada birlikteliklerini daha önce duyuran çift geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz doğum günü partisiyle gündem olmuştu. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Cengiz Ünder, Bilge Yenigül için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden anlar paylaşmıştı.

Ünder, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Balıkesir'de yaşayan anne ve babası Fatma-Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.