Cengiz Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Cengiz Özkan'ın hayatı ve biyografisi!

TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle jürisi Cengiz Özkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Cengiz Özkan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları neler, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Cengiz Özkan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cengiz Özkan geliyor. Peki, Cengiz Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Cengiz Özkan kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

CENGİZ ÖZKAN KİMDİR?

Cengiz Özkan (1967, Divriği, Sivas), Türk müzisyen ve bağlama sanatçısı.

Erken yılları ve eğitimi

İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü'ne girdi. 1991'deki mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dalı Türk halk müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı'nda iki yıl, İzmit Belediye Konservatuvarı'nda iki yıl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üç yıl süreyle öğretmen ve icracı olarak çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi.

Tek başına Kırmızı Buğday, Ah İstanbul, Saklarım Gözümde Güzelliğini ve Gelin adlı albümleri Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Yine 2001 yılında Kalan Müzik'ten piyasaya sunulan bir diğer çalışması olan Yare Dokunma albümünü de ise Malatya Arguvan'lı Türk halk müziği ses sanatçısı ve folklorcü Muharrem Temiz ile yapmışlardır. Ardından 2007 Eylül ayında bir özel televizyon kanalında yayına başlayan Pusat adlı dizide mahkûm bir ozanı canlandırmıştır, 1989'da girdiği TRT İstanbul Radyosu'nda saz sanatçısı olarak çalışmaya devam eden Cengiz Özkan evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

TRT radyosunda Turan Engin, Ali Ekber Çiçek, Tuncer İnan, Nida Tüfekçi ile beraber çalışmıştır.

Diskografi

1998: Kırmızı Buğday

2001: Ah İstanbul

2001: Yâre Dokunma - Muharrem Temiz ile birlikte

2003: Saklarım Gözümde Güzelliğini - Aşık Veysel Türküleri

2005: Gelin

2012: Yare Dokunma 2 - (Muharrem Temiz ile birlikte)

2015: Hayâlmest

2019: Bir Çift Selam

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