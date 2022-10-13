Cengiz Orhonlu, O Kız dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan karakterini canlandırıyor. Hayatı merak edilen Cengiz Orhonlu araştırılıyor. Peki, Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında? O Kız Ozan kimdir? Cengiz Orhonlu hangi dizilerde oynadı? Cengiz Orhonlu hayatı ve biyografisi nedir?

değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor'un da torunu olan Cengiz Orhonlu'nun hayatı araştırılıyor. O Kız dizisinde oynayan Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında? O Kız Ozan kimdir? Cengiz Orhonlu hangi dizilerde oynadı? Cengiz Orhonlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 28 yaşında olan oyuncu tiyatro sahnelerinde bir çok oyunla sahnede yer alıyor. Cengiz Orhonlu Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarında oynadı. Orhonlu aynı zamanda değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor'un da torunudur. O Kız dizisinde Ozan rolü ile TV ekranlarında olacak.