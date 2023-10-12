Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Arama motorlarında Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can olayı sorgulatılıyor. Cengiz Kurtoğlu'nun neden hapsi istendiği araştırılmaktadır. Peki, Cengiz Kurtoğlu neden hapsi istendi? Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can olayı nedir? Detaylar haberimizde...

CENGİZ KURTOĞLU NEDEN HAPSİ İSTENDİ?

Katıldığı doğum günü partisinde bazı sanatçılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can'ı yumrukladığı iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Duruşmada aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyleyen sanatçı, duruşma çıkışındaki sorulara "Duyanlara duymayanlara" diyerek yanıt vermedi.

CENGİZ KURTOĞLU MUSTAFA CAN OLAYI NEDİR?

Olay günü Tolga Yüce'nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılım sağlayacaklarının söylendiğini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu söyledi.



Cengiz Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken birden sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için 'Samsun çingenesi' dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" şeklinde konuştu. Karşılıklı olarak bağrıştıklarını, ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu "Tartışma bitti oradan ayrıldık ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi. Hakim, Cengiz Kurtoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.