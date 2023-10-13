Cengiz Kurtoğlu için kaç yıl hapsi istendi? Cengiz Kurtoğlu dava son durum ne?

Ünlü Türk sanatçı Cengiz Kurtoğlu hakkında yürütülen bir dava kapsamında hapis cezası talep edildi. Duruşmanın son durumu ve detayları araştırılmaktadır. Peki, Cengiz Kurtoğlu için kaç yıl hapsi istendi? Cengiz Kurtoğlu duruşma son durum ne? İşte detaylar...

İşletmeci Mustafa Can'ı yumrukladığı iddiasıyla yargılanan Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hakkında hapis istendi. Cengiz Kurtoğlu duruşması sonrasında kaç yıl hapsi istendiği araştırılmaktadır. Ünlü şarkıcının davası hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Cengiz Kurtoğlu için kaç yıl hapsi istendi? Cengiz Kurtoğlu duruşma son durum ne? Detaylar haberimizde...

CENGİZ KURTOĞLU KAÇ YIL HAPSİ İSTENDİ?

Katıldığı doğum günü partisinde bazı sanatçılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can'ı yumrukladığı iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Duruşmada aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyleyen sanatçı, duruşma çıkışındaki sorulara "Duyanlara duymayanlara" diyerek yanıt vermedi.

CENGİZ KURTOĞLU DAVA SON DURUM NE?

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre müşteki Mustafa Can'ın yüzünde sabit iz olmadığı kaydedildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Cengiz Kurtoğlu'nun haksız tahrik altında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı Cengiz Kurtoğlu basın mensuplarının soruları üzerine konuşmayıp "Duyanlara duymayanlara" diyerek şarkısına atıfta bulundu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can'ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.