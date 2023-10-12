İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikayetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti esnasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirini açıkladı. Peki, Cengiz Kurtoğlu aylık geliri ne kadar?

Katıldığı doğum günü partisinde bazı sanatçılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can'ı yumrukladığı iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Duruşmada aylık gelirini söyleyen sanatçı, duruşma çıkışındaki sorulara "Duyanlara duymayanlara" diyerek yanıt vermedi. Peki, Cengiz Kurtoğlu aylık geliri ne kadar?

CENGİZ KURTOĞLU AYLIK GELİRİ NE KADAR?

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikayetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti esnasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Olay günü Tolga Yüce'nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılım sağlayacaklarının söylendiğini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu söyledi.

CENGİZ KURTOĞLU: SADECE ELİMLE İTTİM

Cengiz Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken birden sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için 'Samsun çingenesi' dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" şeklinde konuştu. Karşılıklı olarak bağrıştıklarını, ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu "Tartışma bitti oradan ayrıldık ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi. Hakim, Cengiz Kurtoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.