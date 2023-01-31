Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gündemde olan isim Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Cengiz Karlı neden hapisteydi, suçu neydi? Cengiz Karlı öldü mü, neden öldü? soruları aratılıyor.

Elif Karlı'nın eşi olan isim Cengiz Karlı ismi gündemde yer alırken vatandaşlar arama motorlarında Cengiz Karlı neden hapisteydi, suçu neydi? Cengiz Karlı öldü mü, neden öldü? sorularına yanıt arıyor. Peki, Cengiz Karlı neden hapisteydi, suçu neydi? Cengiz Karlı öldü mü, neden öldü?

CENGİZ KARLI NEDEN HAPİSTEYDİ?

Ahmet Cengiz Karlı 2022 yılında Sarallar'a yönelik operasyonda tutuklanmıştı ve cezaevine konulmuştu.

CENGİZ KARLI ÖLDÜ MÜ?

Cengiz Karlı, cezaevinde kalbine yenik düştü. Cezaevinde bulunan Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elif Karlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir." dedi.