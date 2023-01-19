Cengiz Karlı kimdir? Cengiz Karlı öldü mü, yaşıyor mu, suçu neydi?

Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Gelişme sonrası Cengiz Karlı kimdir? Cengiz Karlı öldü mü, yaşıyor mu gibi konular araştırıldı.

Elif Karlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir." açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası Cengiz Karlı kimdir? Cengiz Karlı öldü mü, yaşıyor mu araştırıldı.

CENGİZ KARLI KİMDİR?

Cengiz Karlı, şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşidir.

CENGİZ KARLI ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Cengiz Karlı, cezaevinde kalbine yenik düştü. Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana cezaevinde bulunan Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elif Karlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir." dedi.

CENGİZ KARLI SUÇU NEYDİ?

Ahmet Cengiz Karlı 2022 yılında Sarallar'a yönelik operasyonda tutuklanmıştı ve cezaevine konulmuştu.