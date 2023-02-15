Türkiye Tek Yürek olarak ortak yayın depremzedelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Kim ne kadar yardım yaptı merak edilirken vatandaşlar tarafından Cengiz Holding ne kadar bağış yaptı? Cengiz Holding deprem yardımı ne kadar bağışladı? Cengiz Holding ortak yayın bağış miktarı araştırılıyor.

Deprem için toplanan para ne kadar? (GÜNCEL) Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu?

Cengiz Holding ne kadar bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek olarak ortak yayın depremzedelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Kim ne kadar yardım yaptı merak edilirken vatandaşlar tarafından Cengiz Holding ne kadar bağış yaptı? Cengiz Holding deprem yardımı ne kadar bağışladı? Cengiz Holding ortak yayın bağış miktarı araştırılıyor. Detaylar...

CENGİZ HOLDİNG NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Cengiz Holding 3 milyar TL'lik yardım yaptığını açıkladı.

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI YAPILACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.