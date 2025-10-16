Cengiz Gülebay kimdir? Yeni ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay kaç yaşında, nereli?

Antalya'nın önemli kamu yöneticilerinden Cengiz Gülebay, uzun yıllara dayanan mühendislik ve yönetim tecrübesiyle yeni bir döneme adım attı. 1964 doğumlu olan Gülebay, kamu sektöründeki çeşitli görevlerinin ardından Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne getirilmesiyle Antalya'nın altyapı ve ulaşım alanındaki vizyonuna yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CENGİZ GÜLEBAY KİMDİR?

Cengiz Gülebay, uzun yıllardır kamu sektöründe çeşitli mühendislik ve yönetim pozisyonlarında görev yapmış deneyimli bir isimdir. 1988 yılında Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, iş hayatına Artvin'in Murgul ilçesinde Etibank'a bağlı Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde başladı.

Burada farklı mühendislik kademelerinde görev aldı. Ardından, 1996 yılında Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar, Havameydanları Antalya Bölge Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. Burada, Antalya ve çevresinde pek çok önemli altyapı ve inşaat projesinde görev aldı.

2010 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında Trafik Şube Müdürü olarak hizmet verdi, sonrasında İtfaiye Daire Başkanlığında özellikle yüksek katlı binaların yangın projeleri üzerinde çalıştı. 2016 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

Gülebay, kariyerinde mühendislik ve yönetim alanında edindiği deneyimleri Antalya'nın ulaşım altyapısına aktarmaktadır.

CENGİZ GÜLEBAY KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Gülebay, 9 Ağustos 1964 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

CENGİZ GÜLEBAY NERELİ?

Doğum yeri ile ilgili doğrudan bilgi verilmemekle birlikte, iş hayatına Artvin'in Murgul ilçesinde başlamış olması, onun bu bölgeye yakın ya da buradan olabileceğini düşündürmektedir. Ancak kesin doğum yeri bilgisi belirtilmemiştir.

CENGİZ GÜLEBAY KARİYERİ

Cengiz Gülebay, 1988 yılında Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, ilk iş deneyimini Artvin Murgul'daki Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde kazandı. Burada makina mühendisliği alanında çeşitli teknik ve yönetim pozisyonlarında çalıştı.

1996 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Antalya Bölge Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. Bu dönemde Isparta Havalimanı İnşaatı, Antalya Havalimanı dış hatlar terminali, arıtma tesisleri, yağmursuyu drenajı gibi önemli projelerde kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı.

Ayrıca sahil güvenlik helikopter pistleri ve yat limanı inşaatları gibi kritik altyapı projelerinde de yer aldı. 2010-2016 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Trafik Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra, İtfaiye Daire Başkanlığında yüksek katlı binalar için yangın projeleri üzerine odaklandı ve 2016 yılında emekli oldu.

Emeklilik sonrası ise 2024 yılında Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. Eğitimini çeşitli alanlarda sürdüren Gülebay, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2021 yılında Sosyoloji, 2023 yılında ise Adalet bölümlerinden mezun olarak çok yönlü bir kariyer profili oluşturmuştur.