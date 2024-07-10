Cengiz Erdem'in kim olduğu ve neden görevden alındığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturan Murat Kurum, bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Peki, Cengiz Erdem kimdir? GEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem kaç yaşında, nereli? Erdem neden görevden alındı?

CENGİZ ERDEM KİMDİR?

1969 yılında Kars ilinde doğan Cengiz Erdem, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 1994'te mezun oldu. Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisansını 2024 yılında tamamlayan Erdem, 1996-1997 yıllarında Kutman Holding'te Harita Mühendisliği göreviyle kariyer hayatına başladı.

1997-2019 yılları arasında KİPTAŞ'ta (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.) çeşitli görevler üstlendi. Ardından GEDAŞ Genel Müdürü olan Erdem, sonraki yıllarda Ümraniye Belediyesi ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumlarında görev aldı. Cengiz Erdem evli ve 3 çocuk babasıdır.

İŞ DENEYİMİ

2023/7 : Emlak Konut GYO A.Ş. – Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

2023-2023/7: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Elektronik Haberleşme Daire Başkanı

2020-2023: Ümraniye Belediyesi - Teknik Başkan Danışmanlığı

2019-2020: GEDAŞ Genel Müdür

1997-2019: KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

• Harita Mühendisi

• Harita Uygulama Şefi

• Tapu Ruhsat Müdürü

• İmar Şehircilik Müdürü;

• Genel Müdür Yardımcısı (Proje ve İhale)

• Genel Müdür

1996-1997: Kutman Holding – Harita Mühendisi