Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı?

Cengiz Dündar'ın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Cengiz Dündar'ın neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

CENGİZ DÜNDAR GÖZALTINA MI ALINDI?

Cengiz Dündar, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar paylaşımına "Gözaltına alındım." notunu düştü.

CENGİZ DÜNDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği kaydedildi.

CENGİZ DÜNDAR KİMDİR?

1977 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2000'de Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasından HADEP Gençlik Kolları'nda görev aldı. STK çalışmaları kapsamında 2000 yılından itibaren Eğitim Sen ve Diyarbakır KESK Şubeler Platformu'nda sosyal sorumluluk projeleri, Emek Akademisi, Yerel Gündem 21 ve Eğitim Sen Hukuk Komisyonunda rol aldı. Eğitimci olmasından dolayı Eğitim Destek Evlerinin Koordinasyonunda sorumluluk aldı.

2009 yılında Amedspor'un kuruluşunda sorumluluk alıp, 2014 yılında kadar kulübün Başkanlık görevini, yine bu zaman dilimleri arasında Mezopotamya Kulüpler Birliği Kurucu üyeliği ve Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2017 yılında ilk önce Karaman'a sonrasında Siverek ilçesine sürgün edildi. Diyarbakır'a döndükten bugüne kadar Eğitim Sen ve KESK bünyesinde STK ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttü.