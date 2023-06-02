Son günlerde kendinden sıklıkla bahsettiren isimlerden biri olan Cengiz Çandar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cengiz Çandar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cengiz Çandar kimdir? Cengiz Çandar kaç yaşında, nereli? Cengiz Çandar hayatı ve biyografisi!

Son günlerde gündemde olan isimlerden biri Cengiz Çandar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cengiz Çandar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Cengiz Çandar yemin etti mi? Cengiz Çandar kimdir? Cengiz Çandar kaç yaşında, nereli? Cengiz Çandar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde…

CENGİZ ÇANDAR KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Talas Amerikan Okulu'nda ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. 68 kuşağı gençlik hareketlerine katıldı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu.

Doğu Perinçek'in kuruculuğunu yaptığı Aydınlık çevresi'nde görev aldı. TİİKP merkez komitesi üyeliği görevini yürüttü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı olarak faaliyetlerde bulunduğu için 12 Mart Askeri Müdahalesi'nin sakıncalıları arasına girdi. Yurtdışına kaçtı. Filistin direnişi çerçevesinde Şam'da, Beyrut'ta ve daha sonra sırasıyla Cenevre, Paris ve Amsterdam'da yaşadıktan sonra 1974 yılında Türkiye'ye döndü.

1976'da Vatan gazetesinde dış haberler şefi ve dış politika yorumcusu olarak gazeteciliğe başladı. Dünden bugüne sırasıyla Aydınlık, Tercüman, THA, Bugün, Günaydın, Hürriyet, Güneş, Akşam, Star, Sabah ve Yeni Şafak, Radikal, Taraf ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarı olarak görev yaptı. 80'li yılların ilk yarısının önemli bir bölümünü Lübnan'da, defalarca gittiği İran ve Orta Doğu'nun diğer merkezlerinde geçirdi. 80'li yılların ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya ve eski Sovyetler Birliği'ne yöneldi. 1991'den 1993'teki ölümüne dek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı.

1993-95 Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar'a yöneldi. Aynı yıllarda Yeni Demokrasi Hareketi kurucu üyeliği yaptı. 1995 yılında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü'nü aldı. 1997-1999 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Orta Doğu tarihi ve Orta Doğu politikası dersleri verdi. Kısa bir süre ODTÜ'de uluslararası ilişkiler bölümünde asistan olarak görev yaptı. 1999-2000 yıllarını Washington'da ABD'nin önemli araştırma merkezlerinde geçirdi. 11 Eylül saldırıları Çandar'ın düşünce çizgisinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Bu tarihten sonra da Çandar, yazılarında demokrasi konusunu vurgulu şekilde dile getirmeye devam etti. 2007-2008 yılları arasında NTV'de Emre Kongar'ın sunduğu Yorum Farkı adlı haber programı'nda o dönemde atv Haber ana haber bülteninin haber sunucusu olan Mehmet Barlas'ın yerine kısa bir dönem televizyon sunucusu olarak yer aldı.

IŞİD'le savaşırken ölen PKK mensubu Ayşe Deniz Karacagil hakkında 30 Mayıs 2017 tarihinde sarf ettiği sözler nedeniyle Ocak 2021'de hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kendisi Çandarlı ailesi'nin bir ferdi olup Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın torunudur.

CENGİZ ÇANDAR YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar henüz yemin etmedi.