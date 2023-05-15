Kullanıcılar tarafından Cengiz Çandar'ın hayatı araştırılıyor. Cengiz Çandar'ın biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cengiz Çandar kimdir? Cengiz Çandar kaç yaşında, nereli? Cengiz Çandar hangi partiden milletvekili seçildi? işte detaylar...

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün davetiyle Mayıs 2016'da İsveç'e giden Cengiz Çandar kaç yaşında ve nereli soruları araştırılıyor. Cengiz Çandar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Cengiz Çandar kimdir? Cengiz Çandar kaç yaşında, nereli? Cengiz Çandar hangi partiden milletvekili seçildi? Detaylar haberimizde...

CENGİZ ÇANDAR KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Talas Amerikan Okulu, Talas, Kayseri ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji, Tarsus'ta tamamladı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre ODTÜ'de uluslararası ilişkiler bölümünde asistan olarak görev yaptı. Çandarlı ailesinin bir ferdidir. 68 kuşağı gençlik hareketlerine katıldı. Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Aydınlık hareketi'nde yer aldı. TİİKP merkez komitesi üyeliği görevini yürüttü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı olarak faaliyetlerde bulunduğu için 12 Mart Askeri Müdahalesi'nin sakıncalıları arasına girdi. Yurtdışına kaçtı. Filistin direnişi çerçevesinde Şam'da, Beyrut'ta ve daha sonra sırasıyla Cenevre, Paris ve Amsterdam'da yaşadıktan sonra 1974 yılında Türkiye'ye döndü.

80'li yılların ilk yarısının önemli bir bölümünü Lübnan'da, defalarca gittiği İran ve Orta Doğu'nun diğer merkezlerinde geçirdi. 80'li yılların ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya ve eski Sovyetler Birliği'ne yöneldi. 1991'den 1993'teki ölümüne dek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı.

1993-95 Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar'a yöneldi. Aynı yıllarda Yeni Demokrasi Hareketi kurucu üyeliği yaptı. 1995 yılında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü'nü aldı. 1997-1999 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Orta Doğu tarihi ve Orta Doğu politikası dersleri verdi. 1999-2000 yıllarını Washington'da ABD'nin önemli araştırma merkezlerinde geçirdi. 11 Eylül 2001 saldırıları Çandar'ın düşünce çizgisinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Bu tarihten sonra da Çandar, yazılarında demokrasi konusunu vurgulu şekilde dile getirmeye devam etti.

CENGİZ ÇANDAR HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün davetiyle Mayıs 2016'da İsveç'e giden Cengiz Çandar, HDP yönetiminden gelen teklifi kabul ederek Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olmuştu. 7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çandar, 14 Mayıs'ta Diyarbakır'da alınan oylarla Yeşil Sol Parti listesinden meclise girdi.