14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti olarak gireceğini duyuran Halkların Demokratik Partisi (HDP), gazeteci Hasan Cemal'e milletvekili adaylığı teklifi yaptı. Bunun üzerine Cengiz Çandar'a da teklif gitmesinin ardından vatandaşlar Cengiz Çandar hangi partiden milletvekili adayı oldu? Cengiz Çandar milletvekili adayı mı oldu? sorularını araştırdı.

Gazeteci Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti. Cemal ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da seçimlerde milletvekili adayı gösterilecek. Seçime az zaman kala vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında Cengiz Çandar hangi partiden milletvekili adayı oldu? Cengiz Çandar milletvekili adayı mı oldu? soruları yer aldı.

CENGİZ ÇANDAR HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Gazeteci Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti. Cemal ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da seçimlerde HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecek. Hasan Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Çandar, teklifin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız" dedi.