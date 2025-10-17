Cengiz Bingöl kimdir? Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl neden gözaltına alındı?

İş dünyasının tanınan isimlerinden biri, şimdi çok daha farklı bir başlıkla kamuoyunun karşısında: Cengiz Bingöl, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı… Yıllardır adı duyulan bir yönetici. Ancak bu kez, milyonlarca liralık bir mali suç dosyasının merkezinde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CENGİZ BİNGÖL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cengiz Bingöl, Can Holding'e yönelik yürütülen büyük çaplı mali soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütsel yapılanma içerisinde aktif rol oynadığı değerlendirilen 35 kişiden biri olarak tespit edildi.

Kardeşi veya ortağı olduğu düşünülen Arafat Bingöl ile birlikte Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla operasyon kapsamında gözaltına alınan Cengiz Bingöl'ün, Can Holding'le bağlantılı olarak yürütülen şüpheli mali işlemler zincirinde yer aldığı, şirketler arası para transferleri, sahte belge kullanımı ve vergi kaçırma faaliyetlerinde etkili olduğu iddia ediliyor.

Evinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve değerli evraklara el konuldu. Bu materyallerin, suç örgütünün finansal işleyişine dair önemli bilgiler içerebileceği belirtiliyor.

CENGİZ BİNGÖL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Cengiz Bingöl hakkında soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şunlardır:

Suç örgütü içerisinde faaliyet yürütmek: Can Holding yapılanması içinde aktif rol aldığı, bu yapının mali ayağında görev aldığı öne sürülüyor.

Kara para aklama: Binsat Holding üzerinden ya da adına kayıtlı şirketler aracılığıyla yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finans sistemine sokulması ve izlerinin gizlenmesi sürecine katıldığı belirtiliyor.

Vergi kaçakçılığı ve sahtecilik: Şirketler arasında yapılan faturasız işlemler ve sahte belgelerle mali yükümlülüklerden kaçınıldığı, bu yöntemlerle büyük çapta vergi kaybına neden olunduğu iddia ediliyor.

Dolandırıcılık: Ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden sermaye artırımı yapılarak yatırımcıların, kamu kurumlarının ve finans kuruluşlarının yanıltıldığı, böylece haksız kazanç elde edildiği öne sürülüyor.

Tüm bu suçlamalar, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan kapsamlı mali analiz raporlarına ve operasyon sırasında elde edilen dijital delillere dayandırılıyor.

CENGİZ BİNGÖL KİMDİR?

Cengiz Bingöl, Binsat Holding'in üst düzey yöneticilerinden biridir ve kamuoyunda genellikle iş insanı kimliğiyle tanınmaktadır. Binsat Holding'in enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösterdiği, özellikle kamu ihalelerine katıldığı bilinmektedir.

Kardeşi olduğu düşünülen Arafat Bingöl ile birlikte holdingin yönetiminde aktif rol alan Cengiz Bingöl, son dönemde mali yapısı hızla büyüyen şirketlerin başında yer almıştır. Ancak bu büyümenin arkasında şüpheli para hareketleri, sahte belgeler ve denetimden kaçmak için kurulan çok katmanlı şirket yapıları olduğu iddiaları nedeniyle adli takibe alınmıştır.

Can Holding soruşturmasında adı geçen en dikkat çekici iş insanlarından biri olarak öne çıkmıştır.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

Can Holding olayı, Türkiye'de son yıllarda yürütülen en kapsamlı mali suç soruşturmalarından biridir. Soruşturma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.

Soruşturmanın temel detayları:

121 şirkete ait mal varlıklarına TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından el konuldu, kayyum atandı.

MASAK raporlarına göre, Can Holding'e bağlı şirketlere kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para aktarıldı.

Bu paralar şirketler arasında dolaştırılarak izleri silinmeye çalışıldı; faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi ödemekten kaçınıldı.

Holding çatısı altında kurulan çok sayıda şirketle denetimden kaçmak ve sorumlulukları farklı kişilere bölerek örgütsel yapıyı gizlemek hedeflendi.

7256 Sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında olmayan işlemlerle suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği ve meşru gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

Yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerine yatırıldığı, bu sayede hem aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü hem de kamuoyunda itibar kazanılmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında iş insanları, akademisyenler ve medya temsilcileri bulunmakta. Şüpheliler arasında Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Kenan Tekdağ, Betül Can ve Zühal Can gibi isimler yer alıyor.