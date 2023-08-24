Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre yeni atamalar gerçekleştirildi. Atamalar arasında dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Cengiz Ayhan oldu. Peki, Cengiz Ayhan kimdir? Kaymakam Cengiz Ayhan kaç yaşında, nereli? Yeni Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan hayatı ve biyografisi!

Cengiz Ayhan kimdir? Sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre atanmakta olan isimler arasında yer alıyor ve merak ediliyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti. 24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı. Peki, Cengiz Ayhan kimdir? Kaymakam Cengiz Ayhan kaç yaşında, nereli? Yeni Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan hayatı ve biyografisi!

CENGİZ AYHAN KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul Pendik'te tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girmeye hak kazandı ve 2001 yılında bu bölümden mezun oldu. Gebze Teknik Üniversitesi'nde İşletme Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Bolu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 2005 – 2006 yılları arasında Balıkesir Balya İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Bir yıl süreyle İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı. 92. dönem kaymakamlık kursunu başarı ile bitirip,

2008 – 2010 Kırklareli Kofçaz Kaymakamı

2010 – 2012 Erzincan Otlukbeli Kaymakamı

2012 – 2015 Mardin Savur Kaymakamı

2015 – 2018 Kahramanmaraş Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

2018 – 2020 Gaziantep Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020 - Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 28/07/2020 tarihinden itibaren Bolu Gerede İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri ile Yeni Konya Karatay Kaymakamı olarak atandı. Ayrıca Cengiz Ayhan, Evli ve 3 çocuk babasıdır.