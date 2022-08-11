Çene estetiği nedir? Çene estetiği nasıl yapılır?

Çene Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar ve ilk kez duyanlar için diş estetiği nedir, çene estetiği nasıl yapılır çene estetiği ile ilgili detaylar haberimizde...

Çene Estetiği nedir? Çene Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar ve ilk kez duyanlar için diş estetiği nedir, çene estetiği nasıl yapılır çene estetiği ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte çene estetiği nasıl yapılır yanıtı...

ÇENE ESTETİĞİ NEDİR?

Ortognatik cerrahi; Düzeltici çene cerrahisi veya basitçe çene cerrahisi olarak da bilinen, çene ve alt yüzün yapı, büyüme, uyku apnesi dahil hava yolu sorunları, TME bozuklukları, özellikle iskelet uyumsuzluklarından kaynaklanan maloklüzyon sorunları, diğer ortodontik diş ısırıklarından kaynaklanan durumlarını düzeltmek, diş telleri ile kolayca tedavi edilemeyen problemlerin yanı sıra, düzeltmenin yüz estetiğini ve benlik saygısını iyileştirmek için düşünülebileceği çok çeşitli yüz dengesizlikleri, uyumsuzluklar, asimetriler ve yanlış orantıları düzeltmek tasarlanan cerrahidir.

Ortognatik cerrahinin kökenleri, ağız cerrahisine ve gömülü veya yer değiştirmiş dişlerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla ilgili temel operasyonlara - özellikle ortodonti tarafından belirtildiği durumlarda maloklüzyon ve diş çapraşıklığının diş tedavilerini geliştirmek için aittir. Yayınlanan ilk ortognatik cerrahi vakalarından biri, 1849'da Dr. Simon P. Hullihen'den olandı.

Başlangıçta Harold Hargis tarafından icat edildi, önce Almanya'da ve daha sonra en ünlüsü BSSO operasyonunu geliştiren Hugo Obwegeser tarafından daha yaygın şekilde popüler yapıldı. Bu ameliyat aynı zamanda yarık damak gibi doğuştan gelen rahatsızlıkları tedavi etmek için de kullanılır. Genelde ameliyat, maloklüzyonu veya dentofasiyal şekil bozukluğunu düzeltmek için çene kemiğinin kesildiği, hareket ettirildiği, değiştirildiği ve yeniden hizalandığı ağız yoluyla yapılır. "Osteotomi" kelimesi, kemiğin cerrahi bir kesi ile bölünmesi anlamına gelir.

Üst çeneye veya alt çeneye (ve genellikle her ikisine birden) "çene osteotomisi", (genellikle) ağız ve çene yüz cerrahının bir diş kemerini veya bir diş kemerinin parçasını ilgili çene kemiğinin diş kemerlerinin diğer bölümlerine göre cerrahi olarak hizalamasına imkan verir. Ortodontistlerle birlikte çalışarak, diş kemerlerinin koordinasyonu öncelikle çalışan bir üst üste oturma(oklüzyon) yapmaya yöneliktir. Bu nedenle ortognatik cerrahi, daha temel bir ortodontik hedefi destekleyen ikincil bir yöntem olarak görülür.

Ancak son zamanlarda ve özellikle ağız ve çene cerrahisinin kendisini birincil tıbbi uzmanlık alanı olarak belirlemede evrim geçirmesiyle - dişhekimliği uzmanlığı olarak uzun vadeli durumunun aksine - ortognatik cerrahi, obstrüktif uyku apnesi ve birincil yüz orantılılığı veya simetri düzeltmesi için birincil tedavi olarak giderek daha fazla ortaya çıktı.

Çene orantısızlığını veya kötü kapanmayı(maloklüzyonu) düzeltmek için cerrahinin birincil kullanımı özel sağlık sigortası ve kamu hastanelerinin finansmanı ve sağlık erişim sorunları nedeniyle çoğu ülkede nadirdir. Çoğunlukla yoğun şekilde sosyalist olarak finanse edilen az sayıda ülke, çene düzeltme yöntemlerinin bir şekilde veya genel nüfusun yaklaşık % 5'inde gerçekleştiğini bildirmektedir ancak bu rakam çene kemiği (maksiller) prognatizmaları, mandibular prognatizmalar, açık dişler, çiğneme güçlüğü, yutma güçlüğü, temporomandibular eklem işlev bozukluk ağrıları, dişlerin aşırı yıpranması ve çenelerin çekilmesi gibi yüze ait şekil bozuklukları gibi hizmetin en uç noktasında olur.

Giderek artan bir şekilde, insanlar cerrahiyi kendi kendilerine finanse edebildikçe, 3D yüz teşhis ve tasarım sistemleri ve ayrıca kolayca erişilebilir hale gelen çok çeşitli çene düzeltme yöntemlerini mümkün kılan yeni operasyonlar ortaya çıkmıştır; özellikle özel çene (maksillofasiyal) cerrahi uygulamada. Bu yöntemler, IMDO, SARME, GenioPaully, özel BIMAX ve özel PEEK yöntemlerini içerir. Bu yöntemler, onlarca yıldır tamamen ve esas olarak ortodontik veya dişçilik amaçlarına hizmet eden belirli ortognatik cerrahi operasyonlarının geleneksel rolünün yerini almaktadır.

ÇENE ESTETİĞİ RİSKLERİ

Seyrek de olsa kanama, şişme, enfeksiyon, bulantı ve kusma gibi zorluklar olabilir. Ortognatik cerrahiden sonra % 7'ye varan enfeksiyon yüzdeleri bildirilmiştir; antibiyotik korunması (profilaksisi), antibiyotikler ameliyat sırasında verildiğinde ve ameliyat sonrası bir günden daha uzun süre devam ettiğinde ameliyat yeri enfeksiyon riskini azaltır.

Sinir hasarına bağlı olarak ameliyat sonrası yüz uyuşması da olabilir. Sinir hasarı teşhisi şunlardan oluşur: fırça darbesi yönlü ayrımcılık (BSD), dokunma algılama eşiği (TD), sıcak/soğuk (W/C) ve keskin/kör ayrım (S/B), elektrofizyolojik testler (mental sinir yanıp sönme refleksi (BR), sinir ileti çalışması (NCS) ve soğuk (CDT) ve sıcak (WDT) algılama eşikleri. Mandibular sinirin bir dalı olan inferior alveolar sinir ameliyat sırasında belirlenmeli ve sinir hasarını en aza indirmek için dikkatlice çalışılmalıdır. Uyuşma geçici veya daha nadiren kalıcı olabilir. Sinir hasarından iyileşme genellikle onarımdan sonraki 3 ay içinde gerçekleşir.

ÇENE ESTETİĞİ SONRASI

Ortognatik cerrahiden sonra, hastaların genellikle bir süre tamamen sıvı diyete uymaları gerekir. İştahsızlık nedeniyle kilo kaybı ve sıvı diyet yaygındır. Normal iyileşme süresi, küçük ameliyatlar için birkaç haftadan daha karmaşık ameliyatlar için bir yıla kadar değişebilir. Bazı ameliyatlarda küçük sinir hasarı ve his eksikliğinden dolayı ağrı enaz düzeyde olabilir. Doktorlar hastaya ağrı kesici ve profilaktik antibiyotik reçete eder. Çene çevresinde genellikle büyük miktarda şişlik ve bazı durumlarda morarma vardır. Şişliğin çoğu ilk birkaç hafta içinde kaybolur, ancak bazıları birkaç ay kalabilir.

ÇENE ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Çene Estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Çene Estetiği, bir ortodontist ile birlikte çene-yüz cerrahı veya ağız cerrahı tarafından yapılır. Çene estetiği fiyatları çene yapısına göre değişiklik göstermektedir. Çene estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu hekiminizden öğrenebilirsiniz.