İslam dinine göre, cenaze namazının abdestsiz kılınması hakkında net bir açıklama bulunmaktadır. Cenaze namazı, diğer farz veya sünnet namazlara benzer şekilde kılınmalıdır. Peki, Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı diyanet? Cenaze namazı teyemmüm abdesti ile kılınır mı? İşte detaylar..

Cenaze namazıyla ilgili önemli bir husus da, namazı kılacak kişinin abdestli olup olmaması konusudur. Cenaze namazının cemaatle kılınması durumunda da abdestli olup olmamak araştırılmaktadır. Peki, Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı diyanet? Cenaze namazı teyemmüm abdesti ile kılınır mı? Detaylar haberimizdedir…

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI DİYANET?

Bazı hallerde abdest almak mümkün olmazsa, cünüp veya hayızlı durumda olan bir kişi cenaze namazı kılamaz. Bunun yerine dualarla ve niyetle Allah'a yönelerek dua edebilir. Genel olarak, cenaze namazının abdestli bir şekilde kılınması tavsiye edilen ve uygun görülen bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konu hakkında kesin bir fetvası bulunmaktadır. İşte DİYANET'in açıklaması:

"Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsıli, el-İhtiyar, 1/86)."

Buna göre cenaze namazı abdestsiz kılınamaz. Aynı zamanda abdest yerine geçen teyemmüm abdesti de alınarak cenaze namazı kılınması uygun değildir.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı, İslam dininde hayatını kaybetmiş bir Müslüman için kılınan özel bir namazdır. Cenaze namazının kılınışı, diğer namazlardan farklıdır. İşte cenaze namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

Abdest Almak : Cenaze namazını kılmadan önce abdest almak gerekmektedir. Abdest alındıktan sonra namaz kılınacaktır.

Cenazenin Yıkanması ve Kefenlenmesi : Cenaze yıkanır ve kefenlenir. Bu işlem geleneksel olarak özel kişiler tarafından yapılır.

Cenazenin Musalla Taşına Konulması : Cenaze, genellikle musalla taşı veya namazı kılınacak alana konulur.

Niyyet : Cenaze namazını kılacak kişi niyet eder. Niyet, kalpten geçirilen bir düşüncedir. Cenaze namazı niyeti "Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazını kılmaya" şeklinde yapılır.

Takbir-i İhram : Niyet edildikten sonra "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır. Bu adım, namazın başlangıcıdır.

İki Teşehhütten Sonra Fatiha Suresi Okuma : İlk teşehhütten sonra Fatiha Suresi okunur.

Eğer Cenaze Erkekse, Üçüncü Teşehhütte (Sadece İmam İçin) El Kaldırma : İmam, üçüncü teşehhütte ellerini kaldırır ve dua yapar. Bu sırada cemaat sessizce "Amin" der.

Selam Vermeden Önce Dualar : İmam, dua ederken cemaat sessizce "Amin" der.

Selam Verme : İmam, başını çevirerek sağa ve sola selam verirken cemaat de aynı şekilde selam verir.

Cenaze namazı toplamda dört teşehhütle kılınır. İmam, cemaatten önce ve cemaatten sonra dua eder. Cenaze namazının özelliği, sessizce ve huzurlu bir şekilde kılınmasıdır.

CENAZE NAMAZI KILINIRKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Cenaze namazı kılarken belirli dualar okunur. Cenaze namazının kılınışı ve okunacak dualar, farklı mezheplere göre değişebilir. İşte genel olarak cenaze namazı sırasında okunan dualar:

İstiftah Duası: Namaza başlarken okunan duadır.

"Bismillahi, vassalatu vesselamu ala rasulillah, Allahummeğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğa'ibina ve sagirina ve kebirina ve zekarina ve ünsana. Allahumme men ahyeytehu mineyna fe-ahyihi ala'l-islam. Ve men teveffeytehu minna fe-teveffehu ala'l-iman. Allahumme la tehzinna ba'dehu vela tahzinna ba'dehu. Allahumme la tahrimna ecrahu ve la tührimna ecrehu. Allahummeğfir lehu verhamhu ve akrim nüzulehu ve vesilhul-ğanim. Veğfir lana ve lehu ya Rabbel-âlemin. Ve efîhi fi kabrihi ve na'kihi minel-haşiya."

Fatiha Suresi: İlk rekatta, Fatiha Suresi okunur.

İhlâs Suresi: İkinci rekatta, İhlâs Suresi üç defa okunur.

Salli Barik Duası: Fatiha ve sure okunduktan sonra şu dua okunur:

"Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

Dua* Cenaze namazı sırasında imam ve cemaat sessizce dua eder. Genel olarak dua, ölü için af ve rahmet dilemektir. Örnek dua cümleleri:

- "Allahummeğfir lihayyina ve meyyitina."

- "Allahumme erhamna ve eyyidna ve ileyhiktefnâ."

- "Allahumme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve fitneti'1-mehi ve'n-nefsi ve min fitneti'l-mesîhi'd-deccâli."

Cenaze namazı sırasında okunacak dualar genel olarak bu şekildedir. Ancak mezheplere göre farklılıklar olabilir. İmamın veya namazı kıldıran kişinin bu duaları ve sıralamayı doğru şekilde yapabilmesi önemlidir. Eğer herhangi bir şüphe veya belirsizlik varsa, bir din görevlisine veya ileri düzey bir İslam bilgisine danışmak en iyisi olacaktır.