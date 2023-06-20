İslam dininde ölen kimselerin arkasından gerçekleştirilen bir başka işlem de cenaze namazıdır. Kişi İslami usullere göre ebediyete hazırlanmaktadır. Peki, Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kaç rekat? Cenaze namazı farz mı? Cenaze namazı duası!

Cenaze namazının nasıl kılınacağı konusunda İslam alimleri arasında ve Diyanet'in de fikir birliği vardır. Peki, Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kaç rekat? Cenaze namazı farz mı? Cenaze namazı duası! İşte detaylar…

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Diyanet'in bu konuda resmi açıklaması bulunmaktadır. O açıklamada şu ifadeler yer alıyor, "Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsıli, el-İhtiyar, 1/86)"

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve sena etmek, Resulullah'a (s.a.s.) salat ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senaük" cümlesiyle birlikte "Sübhaneke"yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Barik" duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fatiha" suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizi, Cenaiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.(Diyanet)

CENAZE NAMAZI KAÇ REKAT?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şafiilere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabinin namazını kılmıştır (Şirbini, Muğni'l-muhtac, 1/518). Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır (el-Fetava'l-Hindiye, 1/174).

CENAZE NAMAZI FARZ MI?

İslam'da cenaze namazı, farz veya nafile namazlar gibi abdestli bir şekilde kılınması gereken bir ibadettir. Cenaze namazı için, abdest almak veya gerekiyorsa gusül yapmak gerekmektedir. Abdest, bedenin belli bölümlerini yıkamak suretiyle yapılan bir temizlik ritüelidir. Abdest almak, namaz kılmak için vücudun temiz ve tahir olmasını sağlar. Cenaze namazı da namaz kategorisinde yer aldığından, bu namazın da abdestli olarak kılınması önemlidir.

Ancak, bazı durumlarda abdest almak mümkün olmadığında veya zarar verebilecek durumlar söz konusu olduğunda, dinimizdeki hükümler buna göre esneklik gösterebilir. Örneğin, suya erişim imkansız olduğunda veya hastalık nedeniyle abdest almak tehlikeli hale geldiğinde, bu durumlarla sınırlı olmak üzere tayammum yapılabilir. Tayammum, abdest almanın yerine geçen bir temizlik yöntemidir.

Ancak, genel olarak söylemek gerekirse, cenaze namazı abdestli olarak kılınması tercih edilen bir uygulamadır ve mümkün olduğunda abdest almak önemlidir.