Cenan Adıgüzel kimdir? Cenan Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cenan Adıgüzel hangi dizilerde oynadı?
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Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Cenan Adıgüzel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Cenan Adıgüzel kimdir? Cenan Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cenan Adıgüzel hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Oyuncu Cenan Adıgüzel2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet ile adından söz ettiren Cenan Adıgüzelkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Cenan Adıgüzel kimdir? Cenan Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cenan Adıgüzel hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...
CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?
Cenan Adıgüzel, 1 Temmuz 1994 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. İlkokulu İstanbul Beşiktaş'ta bitiren Adıgüzel, liseyi Kayseri'de tamamlamıştır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle adından söz ettiren Cenan Adıgüzel, şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in kadrosuna dahil olmuştur.