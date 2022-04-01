Cemrenaz Turhan kimdir? Cemrenaz Turhan kaç yaşında, nereli?

Cemrenaz Turhan kimdir sorusunun yantıı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dilara Korkmaz'ın birinci olduğu sene Korkmaz, Türkiye'yi Miss World'de; 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe'de temsil etti. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil etti.

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Türk manken 2021 yılında 'Miss Turkey'de ikinci olmuştur. Miss Turkey Universe seçilmiştir. Miss Universe güzellik yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi olan Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir.

23 yaşındaki Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.

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