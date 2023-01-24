Cemre nedir? Cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa düştükten sonra ne olur?

Genellikle kış mevsiminin sonunda bahsedilen ve ilkinin havaya, ardından suya, en son da karaya düştüğü belirtilen cemre nedir? Her yıl farklı tarihlerde düşen Cemre düşme olayının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cemre nedir? Cemre ne zaman düşer? Cemre düştüğünü nasıl anlarız? Cemre toprağa düştükten sonra ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cemre, ilkbaharın gelişi ile birlikte önce havada, sonra suda, en son olarak da toprakta yaşanması beklenen sıcaklık artışlarını belirtmek için kullanılan bir tabirdir. Her yıl farklı tarihlerde düşen Cemre düşme olayının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cemre nedir? Cemre ne zaman düşer? Cemre düştüğünü nasıl anlarız? Cemre toprağa düştükten sonra ne olur? Detaylar haberimizde...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre, "kor halindeki ateş" anlamına gelmektedir. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir. Cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşer. Yılda Üç defa düşen cemrenin ilki havaya 19 -20 Şubat, ikincisi suya 26 - 27 Şubat ve son olarak üçüncüsü 5 - 6 Mart toprağa düşer.

CEMRE TOPRAĞA ÜŞTÜKTEN SONRA NE OLUR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder. Her bir cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar.

CEMRE DÜŞTÜĞÜNÜ NASIL ANLARIZ?

Arkasından hızlıca tekrar buzlara doğru iner ve onları parçalar. Ardından yerin dibine girer ve oradan toprağı ısındırır. Isınan toprak çok ısınır ve buhar çıkartmaya başlar.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, soğuk havaların giderek geride kaldığının habercisi olarak biliniyor. Şubat ayının sonlarına doğru, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, ardından ise toprağa düştüğüne inanılan bu olay, halk arasında cemre düşmesi olarak ifade ediliyor.