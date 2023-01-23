Ocak ayının sonuna yaklaşılması ile birlikte Cemre ne zaman düşer 2023? Sorusu gündeme geldi ve internet üzerinde İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Cemre ne zaman düşer 2023? İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Cemre ne zaman düşer? Sorusu, Cemre düşmesi için tahmin edilen tarihin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Bu yıl kışın olağan dışı şekilde yaşanması nedeniyle kuraklık tehlikesi başladı. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Cemre ne zaman düşer 2023? Sorusunu yanıtladık. Peki, Cemre ne zaman düşer 2023? İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2023?

Yılda üç kez düştüğü bilinen Cemre'nin 2023 yılında ilk olarak 20 Şubat tarihinde havaya düşeceği tahmin ediliyor. Buna göre ikinci cemre 27 Şubat'ta, son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşeceği öngörülüyor.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.