Cemre Gümeli, Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Kariyerine çeşitli tiyatro oyunları ve dizi projeleriyle başlamış, zamanla popülerliğini artırmıştır. Peki, Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında? Cemre Gümeli hangi dizilerde oynadı? Cemre Gümeli sevgilisi kim? İşte detaylar...

Cemre Gümeli hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisine dahil olduğu yönünde haberler yer alan Cemre Gümeli'nin kariyeri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından genç oyuncunun daha önce hangi dizilerde rol aldığı araştırılmaktadır. Peki, Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında? Cemre Gümeli hangi dizilerde oynadı?Cemre Gümeli sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

Cemre Gümeli, 24 Eylül 1993'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlamıştır. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York'a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma'da rol aldı. 2017'de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare'in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.