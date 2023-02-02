Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşer?

Cemre düştü mü sorusu pek çok vatandaşın gündem maddesi olmaya başladı. Hava durumundaki iyileşmeyi gösterecek olan Cemre düşme tarihleri, havaya ve suya ve toprağa düştü mü merak ediliyor. ardından toprağa düşüp düşmediğiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Cemre düştü mü? 2023 Cemre havaya, suya, toprağa düştü mü? İşte, 2022 Cemre düşme tarihleri hakkında detaylı bilgiler...

Cemre düştü mü sorusu pek çok vatandaşın gündem maddesi olmaya başladı. Hava durumundaki iyileşmeyi gösterecek olan Cemre düşme tarihleri, havaya suya e toprağa düşüp düşmediğiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Cemre ne zaman düşecek? İşte, 2023 Cemre düşme tarihleri hakkında detaylı bilgiler... 2023 Cemre havaya, suya, toprağa düştü mü? Cemre düştü mü?

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

2023'ün ilk cemresi havaya düşüyor. 19, 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.