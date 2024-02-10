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Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer?

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Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü ise toprağa düşmektedir. Cemre düşme tarihleri yaklaşırken vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer?

Cemre düştü mü 2024? Merak edilmekte ve araştırılmaktadır. DK sözlükte "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelen cemrelerin düşüş tarihleri ve günleri merak ediliyor. Peki, Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer?

CEMRE DÜŞTÜ MÜ 2024?

Cemrenin birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç aşamalı olan cemrenin ilk aşaması havaya düşer (19-20 Şubat), ikinci aşaması suya düşer (26-27 Şubat), ve üçüncü aşaması ise toprağa düşer (5-6 Mart).

CEMRE TOPRAĞA ÜŞTÜKTEN SONRA NE OLUR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder. Her bir cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar.

CEMRE DÜŞTÜĞÜNÜ NASIL ANLARIZ?

Arkasından hızlıca tekrar buzlara doğru iner ve onları parçalar. Ardından yerin dibine girer ve oradan toprağı ısındırır. Isınan toprak çok ısınır ve buhar çıkartmaya başlar.

Emir Ceran
Emir Ceran
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