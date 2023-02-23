Cemre düştü mü 2023? Birinci, İkinci, Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek, hangi gün, hangi tarih? 2023 Cemre düşme tarihleri!

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü ise toprağa düşmektedir. Cemre düşme tarihleri yaklaşırken vatandaşlar, Cemre düştü mü 2023? Birinci, İkinci, Üçüncü cemre ne zaman düşecek, hangi gün, hangi tarih? 2023 Cemre düşme tarihleri nelerdir? merak etti. Peki, cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düşecek? İşte detaylar...

Cemre nereye düşer? Cemre nereye düştü? İlk cemre nereye düşecek? İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? TDK sözlükte "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelen cemrelerin düşüş tarihleri ve günleri merak ediliyor. Peki, Cemre düştü mü 2023? Birinci, İkinci, Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek, hangi gün, hangi tarih? İşte ayrıntılar...

TDK'YA GÖRE CEMRE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen Cemre kelimesi "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelmektedir.

TDK cemre anlamı : Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK 2023?

Cemreler toplam 3 tanedir. Cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşmektedir.

2023 Cemrelerin düşüş tarihleri şu şekilde:

Birinci Cemre düşüş tarihi : 19-20 Şubat 2023

19-20 Şubat 2023 İkinci Cemre düşüş tarihi : 26-27 Şubat 2023

26-27 Şubat 2023 Üçüncü Cemre düşüş tarihi : 5-6 Mart 2023

GÜN GÜN CEMRE DÜŞÜŞ TARİHLERİ

Cemreler genellikle Şubat ayının sonlarına doğru düşmektedir. Tahminen düşüş günleri şöyle: