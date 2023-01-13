Son zamanların merak edilen isimleri arasında yer almakta olan Cemre Birand kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve özellikle Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand kimdir? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Cemre Birand kimdir? Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand kimdir? Cemre Birand kaç yaşında, ne iş yapıyor? Cemre Birand hayatı ve biyografisi!

Cemre Birand kimdir? Sorusu, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın kim olduğunu merak eden kişiler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Cemre Birand kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Cemre Birand kimdir? Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand kimdir? Cemre Birand kaç yaşında, ne iş yapıyor? Cemre Birand hayatı ve biyografisi!

CEMRE BİRAND KİMDİR?

Cemre Güngören, 21 Mayıs 1946'da İstanbul'da doğdu. Babası Ferit Güngören, annesi Cemile Güngören'dir. 10 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı, annesi daha sonra gazeteci Ercüment Karacan ile evlendi. İlkokula New York'ta başladı, İstanbul Nilüfer Hatun'da bitirdi. Liseyi Arnavutköy, Beşiktaş Amerikan Kız Koleji'nde okudu, Grenoble Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyet Gazetesi Dış Haberler Servisi'nde çalıştı, Shell'de reklam müdür yardımcılığını yaptı. 1971 yılında Mehmet Ali Birand ile evlendi.

1977 yılında Umur Ali Birand adında bir oğlu oldu. 1972-1979 yılları arasında NATO arşivinde, 1979-1986 yılları arasında NATO Siyasi Dairesi Enformasyon Servisi'nde Türkiye Masası Sorumlusu olarak çalıştı. NATO'da bir dönem Albay rütbesiyle görev yaptı. 1986-1991 yılları arasında 32. Gün programında çalıştı. 1991 yılında Türkiye'ye döndü. Posta, Sabah ve Hürriyet gazetesinde seyahatleriyle ilgili yazılar yazdı. 2010 yılında Umberto Ali Birand adında bir torunu oldu.