Cemre Baysel kimdir? Senden Daha Güzel'deki Efsun Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? - Haberler

2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz ile başrolde oynayan ve şu sıralar Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterini canlandıran Cemre Baysel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Cemre Baysel kimdir? Senden Daha Güzel'deki Efsun Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Güzel oyuncu televizyon ekranlarına 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı rol ile adım attı.

2017 yılında Kanal D'de yayınlanan İsimsizler dizisinde bir süre yer alan Cemre Baysel, ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid isimli dizide Firuze karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı sonrasında da suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rol aldı.

2020 yılında Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Cemre Baysel, 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz ile başrolde oynadı.

DİZİ VE FİLMLERİ

2022 Senden Daha Güzel (Efsun)

2021 Baht Oyunu (Ada)

2020-2021 Sol Yanım (Biricik Ergün)

2020 Ramo (Fatoş)

2018-2019 Elimi Bırakma (Melis Çelen)

2017-2018 Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2017 İsimsizler (Gülperi)

2015 Racon: Ailem İçin (Zeynep)

2014-2016 Yeşil Deniz (Gonca Makasçı)

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