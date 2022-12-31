Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ne zaman, neden ayrıldı?
Gündem Haberleri
Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Sevilen iki oyuncunun ilişkisi ise sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Merak edilenler arasında ise Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ne zaman, neden ayrıldı? soruları aratıldı.
Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi. Peki, Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ne zaman, neden ayrıldı?
CEMRE BAYSEL VE AYTAÇ ŞAŞMAZ AYRILDI MI?
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ilişkisi hakkında bir bilgi bulunmuyor. İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırdı.