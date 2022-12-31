Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ne zaman, neden ayrıldı?

Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Sevilen iki oyuncunun ilişkisi ise sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Merak edilenler arasında ise Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ne zaman, neden ayrıldı? soruları aratıldı.