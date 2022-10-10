Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi. Peki, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı mı? Merak edildi.

Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi

Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi. Peki, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı mı? Merak edildi. İşte detaylar...

CEMRE BAYSEL VE AYTAÇ ŞAŞMAZ AYRILDI MI?

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Deniz Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıktı. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çift, özel hayatları hakkında sessizliklerini koruyor.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

Cemre Baysel yaz döneminde Senden Daha Güzel isimli FOX TV dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yaptı ancak dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Aytaç Şaşmaz ise FOX TV'de yayınlanacak olan Darmaduman dizisinde rol alacak.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Asıl yükselişini Söz dizisinde yapmıştır. Söz dizisindeki oyunculuğuyla çok beğeni toplamıştır.

Aytaç Şaşmaz şuanda ise Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolünü canlandırmaktadır.