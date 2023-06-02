Cemil Yaman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cemil Yaman hangi partili, hangi partiden milletvekili?

Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cemil Yaman hakkında Cemil Yaman kim merak ediliyor. Peki Cemil Yaman kimdir? Cemil Yaman hangi partili, hangi partiden milletvekili? Cemil Yaman nereli, kaç yaşında?

Cemil Yaman kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cemil Yaman hakkında Cemil Yaman kim merak ediliyor. Peki Cemil Yaman kimdir? Cemil Yaman hangi partili, hangi partiden milletvekili? Cemil Yaman nereli, kaç yaşında? Detaylar...

CEMİL YAMAN KİMDİR?

Cemil Yaman 1970, Ağrı doğumlu siyasetçidir. Kamu Yönetimi alanında lisans ve İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Çalışma İktisadı programında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2002-2009 Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Dilovası Belediyesi'nde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu'nda yöneticilik ve başkanlık yapmıştır.

Fazilet Partisi ve AK PARTİ teşkilatlarında görevler üstlenmiş, 2009-2014 yıllarında Dilovası Belediye Başkanlığı yapmıştır. TBMM 26., 27. ve 28. Dönem Kocaeli Milletvekilidir. Kürtçe bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır.